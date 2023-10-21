Главная патриотка России врезала возвращенцам из Израиля: "К нам не прилипнет!"

Главная патриотка России врезала возвращенцам из Израиля: "К нам не прилипнет!"
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со Святой земли уже сбежали шесть тысяч россиян

После известных событий прошлого года некоторые жители нашей страны решили отчалить за границу и там поискать счастье. Особенной популярностью пользовался Израиль. Однако обострение палестино-израильского конфликта смешало беглецам все карты. После начала войны на Святой земле в Россию уже вернулись несколько тысяч человек. С разгромной речью в их адрес выступила знаменитая актриса Яна Поплавская.

После февраля прошлого года актриса проявила себя в качестве одной из самых ярых патриоток России. Знаменитость регулярно заявляет о своей поддержке властей и всячески старается помочь нашим военным. Коллеги, которые предали Россию в тяжелое время, вызывают у Поплавской отвращение.

Когда Яна узнала, что испугавшиеся войны в Израиле россияне стали массово возвращаться в нашу страну, ее негодованию не было предела. Поплавская напомнила, что многие из беглецов поливали Россию грязью, публично отреклись от родины, однако, как только запахло жареным, решили вернуться.

Артистка не стала стесняться в выражениях и красочно описала свое отношение к перебежчикам.

"Надеюсь, что это *** к нам не прилипнет и отсидевшись отплывет в другие страны!" – заявила знаменитость в социальных сетях.

К слову, ранее Поплавская поймала за руку пытающихся вернуться на российское телевидение артистов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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