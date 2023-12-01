Власти оценили появление Пугачевой на премьере в театре Эстрады

Депутат ответила на вопросы о портрете Примадонны в заведении

После ремонта в холле Московского театра Эстрады вновь появился большой портрет покинувшей страну Аллы Пугачевой. Вызвав скандал и возмущение зрителей, худрук театра Геннадий Хазанов, тем не менее, отказался снимать фотографию супруги иноагента Максима Галкина*.

Как напоминает телеканал "360", Пугачева в молодости выступала на сцене театра, поэтому ее портрет наряду с другими звездами заслуженно украшает обновленное фойе. Ранее подобный скандал разгорелся вокруг исчезновения портрета Примадонны из БКЗ “Октябрьский” в Петербурге, что возмутило даже ее бывшего супруга Филиппа Киркорова.

Как полагает депутат Госдумы Елена Драпеко, юридически запретить изображение Пугачевой нельзя, поскольку она все еще считается гражданкой РФ.

“Мы можем только осудить, запретить не можем", – констатировала она.

Тем не менее, факт присутствия портрета эмигрантки вызывает вопросы у многих. С одной стороны, это дань памяти ее прошлым заслугам на сцене. С другой – явное послабление со стороны руководства по отношению к новому имиджу Примадонны. Как бы то ни было, портрет продолжает висеть, невзирая на общественное возмущение.

Ранее Пугачева ответила, при каком условии вернется в Москву.

* признан иноагентом в РФ