Пугачева нанесла серьезный удар по собственному внуку

От некоторых страхов Никита Пресняков не может избавиться до сих пор

32-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков еще в 2022 году перебрался в Америку со своей 26-летней женой, моделью Аленой Красновой. В России реализовался как актер и режиссер, участвовал в нескольких телешоу, основал собственную музыкальную группу "MULTIVERSE".

В Штатах Пресняков несколько изменил вектор своей деятельности: плотно занялся клипмейкерством и стал сотрудничать с зарубежными артистами, сообщает телеканал "360". Как признался его отец, невероятная слава Пугачевой нанесла серьезный удар по ее внуку. Никита всегда очень боялся жить "в тени" своей известной бабушки, и с возрастом этот страх не прошел.

По словам Владимира, с ними обоими невольно произошла похожая история: если его поклонники поначалу воспринимали как "зятя Пугачевой", то Никиту часто называли просто "внуком Пугачевой", и его это страшно расстраивало. Вот и сейчас он даже изменил имя в соцсетях, чтобы его не ассоциировали с Примадонной и ее славой, а воспринимали как отдельного творца.

"Он всего добился сам. У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег", – пояснил Пресняков-старший.

Он добавил, что Никита действительно сам обеспечивает себя и свою семью и не нуждается в чужой популярности.

Ранее сообщалось, что живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба.