"Очень вкусно": оставивший Подольскую Пресняков облизал молодую артистку

"Очень вкусно": оставивший Подольскую Пресняков облизал молодую артистку
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец раскрыл свое отношение к девушке

Брак Владимира Преснякова и Натальи Подольской считается одним из самых крепких на российской эстраде. И пусть у супругов, как у всех, бывают трудности, им удается сохранять свои отношения, поддерживая в семье любовь и бережное отношение друг к другу. Хотя артистка признается, что муж у нее достаточно ревнив, поэтому она всегда ведет себя скромно. 

Пресняков, в свою очередь, скромностью не отличается. Недавно он вышел в свет без Подольской и побеседовал с журналистами на откровенные темы. Он сделал неоднозначное заявление о Вале Карнавал, которое вполне может стать поводом для ревности со стороны супруги.

Оставивший Подольскую дома Пресняков облизал молодую артистку, заявив, что она из молоденькой глупенькой девушки сейчас превратилась в крайне эффектную даму. Не как певица, а именно как женщина. Так он, вероятно, отреагировал на недавнюю фотоссесию Карнавал ко дню рождения, на которой она предстала в образе королевы красоты в одном купальнике и на каблуках, демонстрируя свои прелести.

"Очень вкусно, как она из девочки превращается в симпатичную, классную, дорогую девушку, женщину", – заявил Пресняков.

Ранее Наталья Подольская уколола сбежавшее из России семейство Пугачевой.

Источник: News.ru
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