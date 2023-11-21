Подольская отдала своего малолетнего сына бывшему мужу покойной Началовой

Наталья Подольская стала гостьей бранча "Русского радио" по случаю грядущей церемонии вручения наград "Золотой граммофон". Там певица дала эксклюзивное интервью "Утро.ру".

В конце января 2015 года стало известно, что Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков ожидают появления на свет своего первенца. И 5 июня певица родила сына Артемия. А 22 октября 2020-го на свет у пары появился сын Иван.

Сейчас Подольская приняла решение – отдать старшего сына футболисту Евгению Алдонину, бывшему мужу ныне покойной певицы Юлии Началовой.

"Тему отдали в ЦСКА заниматься футболом, уже состоялась первая тренировка, – радуется Подольская. – Это была моя совместная с Володей идея, поскольку он минувшим летом очень увлекся этой игрой и показывал хорошие результаты в нашей поселковой сборной команде. Туда приходил тренер из ЦСКА и обратил внимание на Тему. В итоге мы пошли в спортивную школу Евгения Алдонина, которая находится рядом с нашим домом и до нее удобно добираться".

Футбольная академия Евгения Алдонина, о которой идет речь, расположена в Одинцово и имеет три филиала в Москве. В ней, кроме футбола, можно записаться в секцию по акробатике и борьбе.

"А младший сын пока ходит в батутную секцию и занимается плаванием", – сообщила Наталья Подольская. По ее словам, о будущей профессии ее наследники пока не думают.