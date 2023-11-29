Покинувшую Россию жену иноагента Пугачеву заметили на премьере в театре Эстрады

Капитальный ремонт театра Эстрады в центре столицы длился четыре года. И каково же было удивление первых зрителей, когда в фойе они заметили Аллу Пугачеву!

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. А сегодня жена иностранного агента обитает на Кипре, поскольку имеет гражданство и там.

Но все эти обстоятельства не помешали ей появиться в театре Эстрады, где прошла премьера грандиозного танцевального шоу Егора Перегудова "История в отеле".

Огромная – почти в половину стены! – черно-белая фотография певицы украшает сегодня отремонтированный холл театра Эстрады. Рядом – снимки Марии Мироновой, Махмуда Эсамбаева, Эдиты Пьехи.

Черно-белый портрет Пугачевой был сделан здесь на концерте в 1991 году. Вообще, она тут выступала часто. Так, 16 января 1979-го в театре Эстрады прошли премьерные концерты первой полноценной сольной программы Аллы Пугачевой "Женщина, которая поет". А в 1980-м она давала здесь серию концертов в рамках культурной программы Игр XXII Олимпиады и представила новую концертную программу. Премьера являлась курсовой работой по окончании IV курса института. Позже песни оттуда позже назовут "Монологами певицы".

После событий и заявлений певицы последних лет ее портрет из фойе не убрали, не закрасили, не заменили. Алла Пугачева остается частью славной истории этого намоленного и важного для каждого артиста концертного зала.