Запашный против концерта Пугачевой: "Предала страну и занималась только собой"

Запашный против концерта Пугачевой: "Предала страну и занималась только собой"
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Он уверен, что подрастающему поколению певица будет уже не интересна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

В сети появились слухи о том, что Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с супругом Максимом Галкиным* после начала СВО, планирует вернуться и дать кассовый (не закрытый) концерт. Кто-то счел это хорошей новостью, другие же отметили, что такое прибытие будет странным на фоне антироссийской позиции ее мужа и ее собственных прошлых высказываний. Известный дрессировщик Эдгард Запашный в интервью высказался довольно резко по поводу такого события.

По его мнению, Примадонна не будет встречена с распростертыми объятиями, а ее концерт посеет смуту и народные волнения. Он напомнил, что артистка в свое время ни разу не попыталась вразумить своего мужа, а молча следовала за ним всегда и везде. 

"По сути, предала страну. Давайте будем честны, Пугачева всегда занималась только собой", – резюмировал Запашный.

Дрессировщик заявил, что считает Примадонну зацикленной на себе личностью, которая никогда не проявляла большого интереса к событиям, происходящим на ее Родине, заботясь лишь о собственном комфорте. В качестве примера он привел Иосифа Кобзона, который, также будучи артистом, был еще и депутатом и всегда тревожился о будущем страны.

При этом Запашный отметил большой вклад Примадонны в культуру, сделанный ею за долгие годы творчества. Однако сегодняшняя молодежь вряд ли помнит и знает творчество Аллы Борисовны, заключил он.

Ранее была раскрыта сумма гонорара Максима Галкина* за рубежом.

 *признан иностранным агентом решением Минюста 
Источник: Аргументы и Факты
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