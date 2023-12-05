Запашный против концерта Пугачевой: "Предала страну и занималась только собой"

Он уверен, что подрастающему поколению певица будет уже не интересна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



В сети появились слухи о том, что Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с супругом Максимом Галкиным* после начала СВО, планирует вернуться и дать кассовый (не закрытый) концерт. Кто-то счел это хорошей новостью, другие же отметили, что такое прибытие будет странным на фоне антироссийской позиции ее мужа и ее собственных прошлых высказываний. Известный дрессировщик Эдгард Запашный в интервью высказался довольно резко по поводу такого события.

По его мнению, Примадонна не будет встречена с распростертыми объятиями, а ее концерт посеет смуту и народные волнения. Он напомнил, что артистка в свое время ни разу не попыталась вразумить своего мужа, а молча следовала за ним всегда и везде.

"По сути, предала страну. Давайте будем честны, Пугачева всегда занималась только собой", – резюмировал Запашный.

Дрессировщик заявил, что считает Примадонну зацикленной на себе личностью, которая никогда не проявляла большого интереса к событиям, происходящим на ее Родине, заботясь лишь о собственном комфорте. В качестве примера он привел Иосифа Кобзона, который, также будучи артистом, был еще и депутатом и всегда тревожился о будущем страны.

При этом Запашный отметил большой вклад Примадонны в культуру, сделанный ею за долгие годы творчества. Однако сегодняшняя молодежь вряд ли помнит и знает творчество Аллы Борисовны, заключил он.

Ранее была раскрыта сумма гонорара Максима Галкина* за рубежом.

*признан иностранным агентом решением Минюста