Пугачевой резко стало плохо во время прогулки на Кипре

Однако это не помешало оставить там весьма кругленькую сумму в пять тысяч евро

Когда в Израиле начались военные действия, Алла Пугачева вместе с семьей переехала на Кипр. Похоже, что островной климат не очень-то подходит примадонне, потому что чувствует она себя явно неважно. Один из покупателей мультибрендового бутика узнал певицу, придя за покупками. Мужчина поведал, что Пугачевой стало нехорошо, пока он находился там.

По рассказу очевидца Алексея, выглядела примадонна не очень хорошо, но не прятала плохого самочувствия, даже пожаловалась на здоровье продавцу. Он поведал, что Пугачева выбирала обувь большего размера, потому что ноги отекают и туфли прежнего размера ей попросту тесны. Очевидец добавил, что несмотря на недомогания, Пугачева не закрылась дома, ее нередко видят в кафе или на прогулках. В этот раз примадонна решила уделить время походу за покупками.

Несмотря на скверное самочувствие, Алла Борисовна внимательно осмотрела ассортимент бутика и перемерила много пар обуви. В кассе магазина она оставила в этот раз пять тысяч евро – сумму немаленькую по меркам острова.

Ранее мы писали об ошеломительной встрече Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова на красной дорожке фестиваля "Звезды дорожного радио", когда поп-королю подарили прекрасно изготовленную куклу, копию его бывшей супруги.

