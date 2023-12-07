Обслужившая Пугачеву продавщица на Кипре взбесила работодателей

Обслуживание звездной клиентки едва не стоило работы русскоязычной продавщице: хозяева не оценили статус певицы

Визит Аллы Пугачевой в один из бутиков Лимассола надолго запомнится и продавщице магазина, и посетителям. Девушка едва не лишилась работы из-за звездной покупательницы.

Примадонна провела в бутике много времени. Узнавшая ее сотрудница уделила ей много внемени и внимания. Алла Борисовна призналась, что у нее сильно отекают ноги, и работница магазина долго помогала ей подобрать подходящий размер и модель обуви.

После ухода примадонны владельцы торговой точки разозлились на продавщицу, которая уделяла время только одной покупательнице, а других посетителей начисто игнорировала. Робкие попытки девушки объяснить, что это была знаменитая певица, хозяева проигнорировали. Для них, киприотов, это просто пенсионерка из России, имеющая деньги.

В конце концов продавщице пригрозили увольнением, если она не начнет уделять одинаковое внимание всем посетителям. Девушка сильно рисковала поплатиться за излишнюю доброту, ведь в тот день она могла потерять работу.

Похоже, здоровье примадонны и правда оставляет желать лучшего. Видимо, постоянные переезды не добавляют спокойствия и хорошего самочувствия. Переезд в Израиль вслед за мужем-иноагентом оказался плохой идеей, поскольку в стране начался военный конфликт. Устав прятаться в бомбоубежищах, Пугачева с семьей перебралась на Кипр. Сейчас дети не ходят в школу, поскольку учебное заведение в Тель-Авиве закрыто из-за военных действий. Неудивительно, что у примадонны столько стрессов, вовсе не полезных в ее возрасте.

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