Как Пугачева вставляла палки в колеса молодому SHAMAN'у

Охлобыстин рассказал, кто однажды помешал молодому таланту пробиться наверх

Актер Иван Охлобыстин, известный своими патриотическими взглядами, регулярно оказывает помощь бойцам на передовой, куда вместе со своими родственниками возит гуманитарную помощь. Параллельно снимается в ведущих российских телевизионных проектах.

При этом Иван отказывается обсуждать коллег из шоу-бизнеса, которые покинули Россию. Считает, что те не смогли причинить никакого вреда русской культуре. Впрочем, актер не сомневается, что все релоканты куда больше потеряли, нежели приобрели – они оказались вдали от родной страны, публики и дома.

Охлобыстин задается риторическими вопросами: почему в России не было дороги молодым талантам, кто не давал им пробиться наверх. И успех певца SHAMAN вызывает у него радость.

"Когда он появился, нам Господь его дал, потому что мы находились в абсолютном вакууме", – считает звезда "Интернов".

Иван не воспринимает серьезно критику от тех, кто отказывается признавать творчество молодого артиста. Сам Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) весьма импонирует актеру. Охлобыстин помнит этого певца с тех времен, когда тот еще не былSHAMAN'ом.

Иван Иванович напомнил, как Алла Пугачева отказалась отдавать победу Ярославу в музыкальном конкурсе "Фактор А", который проходил еще десять лет назад. Тогда Примадонна выступала в качестве главы жюри этого популярного проекта. Хотя Алла и признала талант молодого артиста, победу присуждать ему отказалась.

"Ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN'а с проекта", – напомнил Охлобыстин.

Впрочем, с тех пор произошли невероятные изменения. Пугачева давно не в России, а Дронова признали недавно лучшим певцов по одному из опросов среди россиян.