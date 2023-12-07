Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Актер Иван Охлобыстин, известный своими патриотическими взглядами, регулярно оказывает помощь бойцам на передовой, куда вместе со своими родственниками возит гуманитарную помощь. Параллельно снимается в ведущих российских телевизионных проектах.
При этом Иван отказывается обсуждать коллег из шоу-бизнеса, которые покинули Россию. Считает, что те не смогли причинить никакого вреда русской культуре. Впрочем, актер не сомневается, что все релоканты куда больше потеряли, нежели приобрели – они оказались вдали от родной страны, публики и дома.
Охлобыстин задается риторическими вопросами: почему в России не было дороги молодым талантам, кто не давал им пробиться наверх. И успех певца SHAMAN вызывает у него радость.
"Когда он появился, нам Господь его дал, потому что мы находились в абсолютном вакууме", – считает звезда "Интернов".
Иван не воспринимает серьезно критику от тех, кто отказывается признавать творчество молодого артиста. Сам Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) весьма импонирует актеру. Охлобыстин помнит этого певца с тех времен, когда тот еще не былSHAMAN'ом.
Иван Иванович напомнил, как Алла Пугачева отказалась отдавать победу Ярославу в музыкальном конкурсе "Фактор А", который проходил еще десять лет назад. Тогда Примадонна выступала в качестве главы жюри этого популярного проекта. Хотя Алла и признала талант молодого артиста, победу присуждать ему отказалась.
"Ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN'а с проекта", – напомнил Охлобыстин.
Впрочем, с тех пор произошли невероятные изменения. Пугачева давно не в России, а Дронова признали недавно лучшим певцов по одному из опросов среди россиян.
Рассказываем, как делать точно не стоит
Агонизирующий украинский режим предупреждает таким образом "своих", чтобы никто не вздумал сбегать