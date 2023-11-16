Михалков двумя емкими фразами обозначил отношение к SHAMAN

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Молодой певец SHAMAN с небывалой скоростью покорил российский шоу-бизнес. Ярослав Дронов четко уловил настроения публики, истосковавшейся по патриотическому контенту. Теперь артист – желанный гость на всех крупных мероприятиях. Своим мнением о творчестве знаменитости поделился известный артист и кинорежиссер Никита Михалков.
Сегодня в России, наверно, не осталось человека, который не слышал бы о новой молодой знаменитости. При этом старшие коллеги по звездному цеху по-разному отзываются о Ярославе Дронове. Впрочем, большинству патриотически настроенных звезд творчество артиста по душе. Среди поддерживающих SHAMAN’а оказался и Никита Сергеевич.
Михалков прямо ответил на соответствующий вопрос журналистов. Мэтр заявил, что считает SHAMAN’а замечательным артистом.
"Прекрасный певец. Ничего не имею против", – двумя фразами описал свое отношение к молодой звезде кинорежиссер.
К слову, ранее Ярослав Дронов обратился к облившей россиян грязью Алле Пугачевой.
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