Проблемы со здоровьем: SHAMAN не служил в армии по одной простой причине

Проблемы со здоровьем: SHAMAN не служил в армии по одной простой причине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сам певец никогда не раскрывал, почему не имеет военного билета

31-летний Ярослав Дронов, больше известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, особенно покорил слушателей своими песнями "Встанем" и "Я русский". Если прежде в творчестве исполнителя преобладали любовные баллады, то в последние годы они уступили место композициям патриотического содержания. В связи с этим многие стали задаваться вопросом о том, служил ли артист в армии, и если нет – то в чем причина.

Поклонники решили докопаться до истины и выяснили, что все-таки ответ отрицательный. До 21 года Ярослав Дронов учился и делал первые шаги в музыкальной карьере в родном Новомосковске, а после переезда в Москву посвятил себя обучению в Гнесинке, что дало отсрочку от призыва.

Ни от певца, ни от его представителей никогда не поступало какой-либо информации о службе артиста в Вооруженных силах РФ. Однако фанаты продолжили искать другие факты о SHAMANе и строить гипотезы дальше. Позже на фан-странице артиста один из подписчиков предположил, что певец не служил в армии по одной простой причине, которую он теперь не хочет афишировать – это проблемы со здоровьем. Такой вывод пользователь сделал, просмотрев некоторые видео с выступлений исполнителя.

"Ярослав не служил, так как у него плоскостопие. В этом можно убедиться, посмотрев "Танец на стеклах", – отмечает фанат.

Ранее Собчак во время интервью заговорила о том, что SHAMAN теряет былую популярность.

Источник: Утро.ру
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