Оскандалившаяся Цыганова раскрыла связь с SHAMANом: радовала по ночам

Оскандалившаяся Цыганова раскрыла связь с SHAMANом: радовала по ночам
Певец SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистка удивила публику откровениями

После недавнего скандального интервью имя Вики Цыгановой снова на слуху. Как известно, артистка никогда не лезла в карман за словом и готова на самые неожиданные откровения. Так, звезда рассказала о своей связи с взлетевшим на музыкальный Олимп молодым певцом
SHAMANом.

Любимец публики, по паспорту носящий имя Ярослав Дронов, вызывает огромный интерес у многочисленной армии фанатов. Разумеется, перипетии в личной жизни звезды также весьма любопытны для его поклонников. Откровения Вики Цыгановой многих удивили. Оказалось, что в свое время она частенько созванивалась с Ярославом, причем преимущественно делала это по ночам.

Виктория рассказала, что артиста всегда радовали ее поздние звонки. Звезды подолгу разговаривали и обсуждали разные темы. Впрочем, как подчеркнула Виктория, их тесное общение происходило в тот период, когда артист еще не был так популярен. Позже у Ярослава начался новый период, и звонки сошли на нет.

"Когда он не был известен, я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам. Это реально, у меня есть переписка и даже голосовые… но потом у него наступил другой этап", – поделилась певица.

К слову, ранее Вику Цыганову заподозрили в психическом заболевании.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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