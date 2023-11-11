Оскандалившаяся Цыганова раскрыла связь с SHAMANом: радовала по ночам

Артистка удивила публику откровениями

После недавнего скандального интервью имя Вики Цыгановой снова на слуху. Как известно, артистка никогда не лезла в карман за словом и готова на самые неожиданные откровения. Так, звезда рассказала о своей связи с взлетевшим на музыкальный Олимп молодым певцом

SHAMANом.



Любимец публики, по паспорту носящий имя Ярослав Дронов, вызывает огромный интерес у многочисленной армии фанатов. Разумеется, перипетии в личной жизни звезды также весьма любопытны для его поклонников. Откровения Вики Цыгановой многих удивили. Оказалось, что в свое время она частенько созванивалась с Ярославом, причем преимущественно делала это по ночам.



Виктория рассказала, что артиста всегда радовали ее поздние звонки. Звезды подолгу разговаривали и обсуждали разные темы. Впрочем, как подчеркнула Виктория, их тесное общение происходило в тот период, когда артист еще не был так популярен. Позже у Ярослава начался новый период, и звонки сошли на нет.

"Когда он не был известен, я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам. Это реально, у меня есть переписка и даже голосовые… но потом у него наступил другой этап", – поделилась певица.

К слову, ранее Вику Цыганову заподозрили в психическом заболевании.

