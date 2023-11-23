Артист вошел в топ сразу в трех рейтингах

Сейчас Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, находится на невероятной волне популярности. Одни люди его сильно уважают, любят творчество и радуются всем успехам артиста, а другие, напротив, этим не сильно воодушевлены. В итоге певец, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, оказался сразу в трех списках топ-5 по различным направлениям. И результаты оказались довольно противоречивыми.

Так, SHAMAN возглавил список артистов, кого россияне называют современным патриотом. Он набрал 28% голосов. Следом идут Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. Замыкают рейтинг Чичерина и Лепс.

Также Дронов оказался первым в рейтинге тех, кто вызывает у народа чувство гордости – за него проголосовали 22% опрошенных. Вместе с ним в тройке лидеров оказались тот же Газманов и лидер "ДДТ" Юрий Шевчук.

При этом, несмотря на все благосклонные вердикты со стороны населения, артист попал и в другой список. Россияне заявили о чувстве стыда из-за SHAMAN – на это указали порядка 9% людей, котрые принимали участие в исследовании. Таким образом, Ярослав разделил четвертое место вместе с Алишером Моргенштерном*, у которого аналогичный результат. Первое место получила Алла Пугачева, стыд за которую испытывает 25% граждан.

Ранее SHAMAN жестко ответил певцу Шарлоту, вызвавшему его на дуэль.

*признан иноагентом в РФ