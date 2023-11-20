SHAMAN подозревают в попытке нажиться на россиянах

Заявления в адрес певца прозвучали серьезные

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, сейчас находится на пике своей популярности. Артист буквально нарасхват, он дает по несколько концертов в столице, собирая полные залы. Зрители очень любят его творчество, поэтому ценник за выступления звезды растет в геометрической прогрессии.

Недавно стало известно, что публика готова выложить за приглашение SHAMAN на новогодний корпоратив около 11 млн рублей. Столько денег певец сможет получить за час исполнения своих песен. Для сравнения в прошлом году он стоил в праздники около 3 млн рублей.

Невероятная востребованность Дронова в итоге привела к серьезному росту его доходов. И на этом фоне его стали подозревать в попытке еще больше нажиться на россиянах.

Как пишет BRIEF, в сентябре супруга SHAMAN Елена Мартынова зарегистрировала ИП, которое в том числе будет заниматься деятельностью в области искусств.

"Теоретически это может быть использовано для составления и последующей проверки ФНС фиктивных контрактов", – подозревают артиста в мошеннической схеме.

Подобных ход поможет проводить часть средств за выступления Ярослава через счета фирмы его супруги, тем самым избежав превышения лимита доходов в 188,5 млн рублей в год для упрощенной налоговой схемы. В противном случае SHAMAN пришлось бы платить в государственную казну значительно большие суммы.

Аналогично поступали известные инфоцыгане Лерчик и Блиновская, которые теперь проходят фигурантами по делу об уклонении налогов.

Никаких подтверждений, что SHAMAN использовал фирму супруги для осуществления своей музыкальной деятельности источники не привели.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему артист не служил в армии.