Сбежавший из России артист бросил вызов SHAMAN

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Об этом эпатажном исполнителе из Самары публика наслышана уже достаточно. 25-летний Эдуард Шарлот инсценировал собственную смерть, предлагал фанатам оплатить ему жизнь в деревне и публично сжигал свой российский паспорт, покидая страну. Скандальный певец надевал трусы из листьев и настойчиво советовал подписчикам отказаться от рубля, а после просил у них денег на возвращение в Россию. Правда, неясно, как он собирался делать это без документов.
Теперь певец выкинул новый кульбит: вызвал на творческую дуэль известного своими патриотичными песнями певца SHAMAN, обвинив того в бесталанности. В своих соцсетях он публично обратился к конкуренту, заявив, что проплаченные источники врут, утверждая, что SHAMAN является композитором и автором песен, сообщает телеканал "360".
"Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл", – резко бросил вызов певец Шарлот.
Разрешить спор, по мнению скандального блогера, поможет битва на музыкальном инструменте – каждый из участников должен будет сочинить свою композицию и продемонстрировать вокальные данные.
Ранее сообщалось, что просил у подписчиков сбежавший в Армению Шарлот.
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