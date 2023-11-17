Сбежавший из России артист бросил вызов SHAMAN

Сбежавший из России артист бросил вызов SHAMAN
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Он усомнился в творческом потенциале оппонента

Об этом эпатажном исполнителе из Самары публика наслышана уже достаточно. 25-летний Эдуард Шарлот инсценировал собственную смерть, предлагал фанатам оплатить ему жизнь в деревне и публично сжигал свой российский паспорт, покидая страну. Скандальный певец надевал трусы из листьев и настойчиво советовал подписчикам отказаться от рубля, а после просил у них денег на возвращение в Россию. Правда, неясно, как он собирался делать это без документов.

Теперь певец выкинул новый кульбит: вызвал на творческую дуэль известного своими патриотичными песнями певца SHAMAN, обвинив того в бесталанности. В своих соцсетях он публично обратился к конкуренту, заявив, что проплаченные источники врут, утверждая, что SHAMAN является композитором и автором песен, сообщает телеканал "360".

"Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл", – резко бросил вызов певец Шарлот.

Разрешить спор, по мнению скандального блогера, поможет битва на музыкальном инструменте – каждый из участников должен будет сочинить свою композицию и продемонстрировать вокальные данные.

Ранее сообщалось, что просил у подписчиков сбежавший в Армению Шарлот.

Источник: Соцсети
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