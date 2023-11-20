Прилепин жестко разнес SHAMAN: не нравятся исполнение и песни

Прилепин жестко разнес SHAMAN: не нравятся исполнение и песни
Захар Прилепин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Pressgloballookpress.com
Писатель и политик высказал свое мнение об эстраде в целом

Захар Прилепин, комбатант и публицист, впервые после покушения появился на публичном мероприятии, посетив инаугурацию Глеба Никитина, главу Нижегородской области. На мероприятии он, отвечая на вопросы журналистов, признался, что ему совсем не нравится творчество популярного исполнителя SHAMAN, а после высказал свое мнение об эстраде в целом.

Политик и писатель заключил, что шоу-бизнес обычно существует в каждой стране, и практически нигде нет того, что можно было бы назвать качественным продуктом. Прилепин читает, что во всем мире то, что называют эстрадой, ужасно.

"Она, как правило, во всех странах более-менее отвратительная", – заметил писатель.

Прилепин жестко разнес SHAMAN, откровенно заявив, что ему подобный жанр и манера исполнения не нравится, но если у этого артиста много поклонников, значит, их устраивает его творчество и им это надо.

Ранее мы писали, что Захар Прилепин призвал дать шанс сбежавшим за границу звездам.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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