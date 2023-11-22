SHAMAN жестко ответил сжегшему паспорт Шарлоту

В свой день рождения певец года выступал на сцене

Для артистов в нашей стране выступление в БКЗ "Октябрьский" всегда =было важной ступенькой в карьере. Здесь собирали залы мэтры эстрады. И здесь же в свой день рождения несколько концертов дал обладатель титула певца года SHAMAN. Кроме того, он пообщался с фанатами, прессой и передал сообщение для вызвавшего его на дуэль певца Шарлота.

Петербург, наверное, и для Ярослава Дронова станет знаковым городом. Именно здесь весной он собрал четыре полных зала на свои сольные концерты. Петербуржцы – требовательные зрители. Но SHAMANа приняли с добром. Может, поэтому и свой "именинный" концерт он тоже привез в Петербург?

Аплодисменты после каждой песни не смолкали подолгу. Флажки и плакаты с признаниями в любви, крики с просьбами спеть на бис – все это, как ни крути, показывает популярность исполнителя.

Обратная сторона такой известности – плотный график, когда порой даже нет времени перекусить. Перед концертом Дронов вышел к прессе с яблоком в руках – единственная его трапеза на сегодня.

SHAMAN много работает, не успокоившись на заметной цифре 65000 человек в зале "Газпром Арены", поэтому делает все, чтобы его шоу совершенствовались и становились интереснее. Вот и в этот раз он кое-что изменил в программе: новые декорации, свет, звук, иной порядок песен и другие детали, украсившие шоу. Причем все эти новшества он вносит сам, поскольку строит свою музыкальную карьеру без помощи продюсеров.

Общаясь с журналистами, SHAMAN не отказался ответить на вопрос о Дане Милохине, признавшись, что ему приятны цитаты из его песен. А вот певцу Шарлоту, бросившему вызов певцу года, Дронов ответил жестко:

"Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего", – отметил он.



Ранее мы писали, что SHAMAN признался Лепсу в том, что должен ему огромные деньги.

