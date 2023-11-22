SHAMAN объявил о проблемах в отношениях с женой

Супруга не разделяет все увлечения своего возлюбленного

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, продолжает радовать своих петербургских фанатов своим творчеством. Перед выступлением в БКЗ "Октябрьский" артист поделился некоторыми аспектами своей жизни с порталом 78.ru, рассказав о своем стремлении к совершенству, трудолюбии и нюансах своего семейного быта.

SHAMAN признался, что его работа практически не оставляет шансов на личную жизнь: постоянные разъезды, командировки, выступления. Также в беседе с журналистами он объявил о проблемах в отношениях с женой. По его словам, нельзя сказать, что супругов объединяет общность интересов – избранница обожает смотреть всякие фильмы и сериалы, в то время как он к подобным занятиям полностью равнодушен. Музыкальные предпочтения пары также разнятся – певец не в курсе, какие группы слушает возлюбленная. Артист признался, что проводит много часов за работой над новой музыкой, закрывшись ото всех в своей студии.

"Какую она музыку слушает? А я не знаю. Хотя нет, я знаю, она слушает SHAMAN", – пошутил исполнитель.

Несмотря на все эти нюансы, жена, по словам певца, во всем его поддерживает и искренне уважает то, чем он занимается.

Недавно SHAMAN собрал полный зал "Газпром Арены". Ранее этот зал арена уступала только "Ленинграду", "Раммштайну", "Руки Вверх" и "Зверям". Однако российский артист мечтает увидеть на этой арене свой собственный концерт.

Примечательно, что недавно он вошел в том самых сексуальных россиян, что поразило исполнителя – он о таком даже не догадывался.

Ранее сообщалось, что певца SHAMAN подозревают в попытке нажиться на россиянах.