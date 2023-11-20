Милохин назвал известную песню SHAMAN "гимном России"

Милохин назвал известную песню SHAMAN "гимном России"
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin/Russian Look/www.globallookpress.com
Блогер снова "блеснул" перед публикой

21-летний Даня Милохин всегда приковывал внимание своими скандальными и шокирующими выходками, а вот умом и широким кругозором, как замечали некоторые его коллеги по цеху, никогда особо не блистал.

Такой вывод можно сделать, вспомнив, как в одной телепередаче с Оскаром Кучерой он пребывал в неподдельном недоумении, узнав, что Сахалин является частью России. Припомнить можно и случай с легким оголением пятой точки – до сих пор неясно, было ли это сделано ради пресловутого "хайпа", или же такой кадр стал просто нелепой случайностью.

Однако сбежавший за границу Милохин продолжает "отжигать" и сейчас. Недавно он запустил стрим на платформе Дубая и исполнил песню SHAMAN "Я русский" с другом Камалом.

"Сейчас мы спели с тобой гимн России, ты слышал. Ой, не гимн России, а песню про Россию", – подытожил свое выступление Милохин, тут же оговорившись.

Однако невзначай брошенная фраза блогера уже завирусилась и разлетелась по интернету. Милохин, правда, на этом не остановился и предположил, что теперь ему надо спеть гимн Украины, чтобы все паблики точно "сошли с ума".

Ранее Милохин раскрыл размер своего заработка после бегства из России.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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