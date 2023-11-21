У SHAMAN появились огромные долги перед Лепсом

Ярослав Дронов при каждой встрече с более возрастным коллегой кается в крупной задолженности

Популярный певец SHAMAN рассказывает, что, встречаясь с исполнителем хита "Натали", в шутку извиняется, что задолжал коллеге. О бесконечном кредите он говорил Татьяне Навке в шоу "Команда".

В последние пару лет имя Ярослава Дронова на слуху. Он легко собирает многотысячные площадки, его приглашают на разные шоу и концерты, его клипы набирают огромное число просмотров. Но этот успех пришел к Дронову не сразу.

Артист рассказал ведущей проекта "Команда", как шел к популярности и известности, чем занимался в детстве. Поведал он и о периоде, когда работал в кафе до начала своей музыкальной карьеры. В то время Дронов, еще не ставший SHAMANом, часто пел песни Лепса. Впервые встретившись с Григорием, молодой исполнитель пошутил про то, что за исполнение в "ресторанный" период его песен должен автору кучу денег.

С тех пор это стало дежурной шуткой во время их общения. SHAMAN признался, что его представление о Григории Лепсе совпало с тем, каким он увидел певца вживую. Может, поэтому ему легко с Лепсом: они могут говорить о чем угодно, а не только о музыке и профессиональных вопросах. Кроме того, SHAMAN носит с собой нательный крестик, подаренный ему старшим коллегой по эстрадной сцене.

Ранее мы писали, что SHAMANа обвинили в попытке нажиться на российских зрителях.

