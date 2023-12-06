Галкин* вспомнил, как Пугачева выругалась после предложения уехать из России

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Выступающий перед русскоязычной аудиторией по странам Максим Галкин* поведал на концерте, как супруга Алла Борисовна ответила на его заявление о необходимости уехать из России. Во время выступления в Женеве шоумен поностальгировал о "жирных временах", когда были доступны и крупные заработки, и отдельный вагон в поезде в Ригу.
Максим вспомнил, как сообщил супруге, что семье нужно готовиться к "дауншифтингу" (модный термин, предполагающий снижение материального потребления и довольство имеющимися скромными благами – прим. ред.). Мол, семья будет жить хуже.
"А она: "Голожопинг?" – рассказал аудитории Максим.
Рассказывая о своем существовании за пределами страны, Галкин с иронией поведал, что ему приходилось просить милостыню у супермаркетов из-за проблем с банковскими картами.
Кстати, шоумен сообщил, что не намерен расставаться с орденом Почета Кузбасса, которого его собирались лишить за симпатии ВСУ. Правда, сама награда осталась лежать в замке в Московской области.
"Будет оборона", – пообещал Максим.
Не обошлось и без шуток про Филиппа Киркорова: Максим сообщил, что любовь Филиппа к перьям вызвана не просто так: все из-за индейской крови. Кстати, среди желающих поддеть поп-короля есть и другие артисты: недавно Стас Костюшкин признался, что мечтает поиздеваться над Киркоровым, передает телеканал "360".
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