"Не знаю, что делать": внук Пугачевой попросил помощи

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Прошел целый год с того момента, как Никита Пресняков, внук знаменитой Примадонны, покинул страну и перебрался в Штаты. Там он сменил род деятельности и стал больше времени посвящать видеомонтажу. После переезда он нечасто появляется в соцсетях, однако периодически все же выходит на связь с подписчиками.
Недавно он поделился в соцсетях видео, которое не на шутку удивило многих – таким внука звездной бабушки еще не видели. На записи заметно, что артист кардинально изменил имидж – отрастил густую рыжую бороду.
Сам Никита признался, что давно хотел попробовать носить растительность на лице, став завсегдатаем модных в наше время барбершопов, и в итоге решился. Растительность появилась неожиданно быстро, и теперь он растерян – стоит ли ему брить бороду или оставить ее? Молодой человек устроил голосование среди своих подписчиков.
"Не знаю, что мне делать дальше? Сбривать или так оставить?" – задается вопросом Пресняков.
Хотя большинство проголосовало за удаление бороды, Никита решил пока оставить все, как есть. По его словам, на зиму он будет превращаться в "зимнего Ники" с образом дровосека, а летом вернется к привычному имиджу.
Отметим, что Никита и прежде был горазд поражать своих слушателей причудливыми образами. Так, однажды его увидели с татуировкой на лбу и губной помадой.
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