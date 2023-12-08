"Не знаю, что делать": внук Пугачевой попросил помощи

"Не знаю, что делать": внук Пугачевой попросил помощи
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники были удивлены, увидев, как изменился Никита Пресняков за время жизни в США

Прошел целый год с того момента, как Никита Пресняков, внук знаменитой Примадонны, покинул страну и перебрался в Штаты. Там он сменил род деятельности и стал больше времени посвящать видеомонтажу. После переезда он нечасто появляется в соцсетях, однако периодически все же выходит на связь с подписчиками.

Недавно он поделился в соцсетях видео, которое не на шутку удивило многих – таким внука звездной бабушки еще не видели. На записи заметно, что артист кардинально изменил имидж – отрастил густую рыжую бороду.

Фото: соцсети

Сам Никита признался, что давно хотел попробовать носить растительность на лице, став завсегдатаем модных в наше время барбершопов, и в итоге решился. Растительность появилась неожиданно быстро, и теперь он растерян – стоит ли ему брить бороду или оставить ее? Молодой человек устроил голосование среди своих подписчиков.

"Не знаю, что мне делать дальше? Сбривать или так оставить?" – задается вопросом Пресняков.

Хотя большинство проголосовало за удаление бороды, Никита решил пока оставить все, как есть. По его словам, на зиму он будет превращаться в "зимнего Ники" с образом дровосека, а летом вернется к привычному имиджу.

Отметим, что Никита и прежде был горазд поражать своих слушателей причудливыми образами. Так, однажды его увидели с татуировкой на лбу и губной помадой.

Источник: Соцсети
По теме

Советский артист жестко разнес SHAMAN: "Не поет, а орет"

Уровень Дронова пришелся фронтмену группы "На заре" не по душе

Доллар по 200 и ключевая ставка 25%: россиян готовят к худшему в 2024 году

Опубликован прогноз на предстоящие 12 месяцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей