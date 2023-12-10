Скрывался под балаклавой из блесток: Киркоров впервые после пластики вышел на сцену

Как выглядит преобразившийся король российской эстрады сегодня

В 2016 году телефестиваль "Песня года" впервые прошел в Беларуси. Тогда на сцене "Минск-Арены" появились звезды российской и белорусской эстрады первой величины. И все говорили о необыкновенной атмосфере в зале. А за кулисами только и разговоров было, что о Филиппе Киркорове, который тогда здорово похудел и вышел на сцену похорошевшим.

Спустя семь лет Киркоров снова правит бал и заставляет о себе говорить. Он вновь прилетел в Минск на "Песню года" и вновь удивляет феноменальным преображением, молодостью и красотой. Накануне в Москве его заметили с черным бандажом на лице – говорили, что 56-летний певец сделал круговую подтяжку лица и теперь несколько недель надо быть в таком "корсете".

Но это деликатное обстоятельство не помешало ему выйти на сцену и исполнить дуэт с Люсей Чеботиной "Королева", спеть свой старый хит "Единственная", для которого Олег Газманов изменил слова, и представить саундтрек "Если ты уйдешь" из фильма "Нюрнберг", за который недавно король российской эстрады получил премию "Золотой граммофон".

Для Киркорова важно было спеть эту пронзительную композицию именно здесь, в городе-герое. "И Минск, и Брестская крепость – все это часть нашей великой истории, – сказал певец. – Тогда, в 1945-м, нас не получилось лишить великой победы, не получится и сейчас!" Эти слова 15-тысячный зал "Минск-Арены" встретил овациями.

На сцену впервые после пластики король российской эстрады вышел в роскошной балаклаве из блесток. "Голь на выдумку хитра", – позже пояснил "Утро.ру" Киркоров. Мол, и бандаж скрыл, и образ получился эффектный.

Сразу после выступления на поставленном Чулпан Ганиевой концерте он поспешил в аэропорт – уже завтра в Москве его ждут на пресс-конференции по итогам голосованиям музыкальной премии "Виктория".