"Чувствовала конкуренцию": почему Пугачева выгнала SHAMAN из "Фактора-А"

Продюсер рассказал, как относилась певица к молодым талантам

По слухам, именно Алла Пугачева в свое время вышвырнула начинающего певца Ярослава Дронова (который тогда еще не стал SHAMAN'ом) из популярного музыкального проекта "Фактор А". Продюсер Сергей Лавров отреагировал на эту информацию.

В один момент, считает музыкальный эксперт, Примадонна оперативно "переобулась". У себя в социальных сетях она утверждала, что в тот самый момент якобы душевно пожелала SHAMAN удачи и заявила, что верит в его творческий взлет. Однако подробностей, увы, никто не знает – так что проверить не получится.

Лавров полагает, что в ситуацию могли вмешаться продюсеры. Однако Алла, с ее довольно сложным характером, запросто могла диктовать телебоссам свои условия – на которые те шли.

"Например, несколько раз говорила, когда была на "Фабрике звезд", что, если будет она, не должно быть Валерии", – высказался продюсер.

Как объяснил продюсер, в тот момент Алла видела в супруге Иосифа Пригожина конкуренцию и для себя, и для дочери Кристины Орбакайте. Алла Перфилова собирала огромные залы. Валерия на тот момент имела такую же популярность, какой может сегодня похвастаться SHAMAN.

"Хватало одной афиши, то, что сейчас и у SHAMAN происходит в принципе", — заявил Лавров для "Пятого канала".