Артисты грандиозно унизили SHAMAN на съемках "Песни года"

Артисты грандиозно унизили SHAMAN на съемках "Песни года"
Фото: соцсети
Певец столкнулся с травлей со стороны коллег

Недавно в Кремлевском дворце прошли съемки "Песня года". Концерт удивил неожиданным составом звезд, в их числе оказался и SHAMAN, который дебютировал в прошлом году. Сейчас артист находится на пике популярности, что, вероятно, не по душе звездным коллегам.

Постепенно в Сети стали появляться видео с выступлений, на которых была видна запись финальной песни в составе всех участников "Песни года". Некоторые обратили внимание, что как только на сцене появился SHAMAN, все остальные артисты резко отвернулись в сторону – они категорически не хотели встретиться с ним глазами. Поглядывал периодически на Дронова только Басков.

После такой выходки SHAMAN не стал вместе со всеми допевать до конца, а резко удалился прочь со сцены. Видимо, подобное отношение коллег стало для него грандиозным унижением. И, как сообщают знакомые с ситуацией люди, травле он подвергался даже за кулисами.

Журналист Станислав Яськевич утверждает, что Леонид Агутин категорически отказался появляться в одном кадре вместе с SHAMAN. 

"Вопрос: это действительно выйдет в праздничный эфир?", – подытожил он.

Ранее о массовом отказе звезд выступать вместе с SHAMAN рассказывал и Владимир Киселев, которые не питает хороших чувств к артисту. 

Источник: Telegram
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