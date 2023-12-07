Артисты грандиозно унизили SHAMAN на съемках "Песни года"

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Недавно в Кремлевском дворце прошли съемки "Песня года". Концерт удивил неожиданным составом звезд, в их числе оказался и SHAMAN, который дебютировал в прошлом году. Сейчас артист находится на пике популярности, что, вероятно, не по душе звездным коллегам.
Постепенно в Сети стали появляться видео с выступлений, на которых была видна запись финальной песни в составе всех участников "Песни года". Некоторые обратили внимание, что как только на сцене появился SHAMAN, все остальные артисты резко отвернулись в сторону – они категорически не хотели встретиться с ним глазами. Поглядывал периодически на Дронова только Басков.
После такой выходки SHAMAN не стал вместе со всеми допевать до конца, а резко удалился прочь со сцены. Видимо, подобное отношение коллег стало для него грандиозным унижением. И, как сообщают знакомые с ситуацией люди, травле он подвергался даже за кулисами.
Журналист Станислав Яськевич утверждает, что Леонид Агутин категорически отказался появляться в одном кадре вместе с SHAMAN.
"Вопрос: это действительно выйдет в праздничный эфир?", – подытожил он.
Ранее о массовом отказе звезд выступать вместе с SHAMAN рассказывал и Владимир Киселев, которые не питает хороших чувств к артисту.
Мужчина был известен своими резкими заявлениями