Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Любимец публики Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас невероятно востребованный артист. Его патриотические песни трогают людей за душу и их знает чуть ли не каждый россиянин. Но несмотря на карьерный успех, аналогичного признания в среде шоу-бизнеса ему заслужить так и не удалось. Об этом рассказал медиаменеджер Владимир Киселев, который ранее многократно критиковал знаменитость.
По словам лидера "Землян", российские звезды массово отказываются выступать с SHAMAN на одной сцене. И это их принципиальная позиция. Причина, уверяет он, в данной ситуаци только одна.
"Все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт", – объяснил Киселев.
Он подчеркнул, что артист не должен заниматься своей деятельностью в ущерб коллегам, намекнув, что в профессиональной среде SHAMAN может позволить себе какую-то подлость. Также медиаменеджер отметил, что, учитывая провластную направленность Дронова, он совершенно не оказывает помощи армии – это, по его мнению, непозволительно. Ведь свои деньги певец "получает от кремлевских идеологов". Подобное поведение вызывает у Киселева серьезное недоумение.
Как напоминает телеканал "360", ранее поползли слухи о крайне близких отношениях Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной. Поводом стали видеосообщения, которыми знаменитости обменивались в соцсетях. Артист отметил, что поддерживает контакт с общественником, а тем, кто распускает сплетни, посоветовал "фантазировать дальше".
Ранее SHAMAN отвечал на критику лидера группы "Земляне", утверждая, что не слышит слов оппонента – его заглушают овации восторженной публики.
Особенно осторожными просят быть автолюбителей
Капитальный ремонт театра Эстрады в центре столицы длился четыре года. И каково же было удивление первых зрителей, когда в фойе они заметили Аллу Пугачеву!