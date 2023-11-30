Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN

Раскрыта основная причина таких поступков

Любимец публики Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас невероятно востребованный артист. Его патриотические песни трогают людей за душу и их знает чуть ли не каждый россиянин. Но несмотря на карьерный успех, аналогичного признания в среде шоу-бизнеса ему заслужить так и не удалось. Об этом рассказал медиаменеджер Владимир Киселев, который ранее многократно критиковал знаменитость.

По словам лидера "Землян", российские звезды массово отказываются выступать с SHAMAN на одной сцене. И это их принципиальная позиция. Причина, уверяет он, в данной ситуаци только одна.

"Все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт", – объяснил Киселев.

Он подчеркнул, что артист не должен заниматься своей деятельностью в ущерб коллегам, намекнув, что в профессиональной среде SHAMAN может позволить себе какую-то подлость. Также медиаменеджер отметил, что, учитывая провластную направленность Дронова, он совершенно не оказывает помощи армии – это, по его мнению, непозволительно. Ведь свои деньги певец "получает от кремлевских идеологов". Подобное поведение вызывает у Киселева серьезное недоумение.

Как напоминает телеканал "360", ранее поползли слухи о крайне близких отношениях Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной. Поводом стали видеосообщения, которыми знаменитости обменивались в соцсетях. Артист отметил, что поддерживает контакт с общественником, а тем, кто распускает сплетни, посоветовал "фантазировать дальше".

Ранее SHAMAN отвечал на критику лидера группы "Земляне", утверждая, что не слышит слов оппонента – его заглушают овации восторженной публики.