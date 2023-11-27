"Пью в большом количестве": SHAMAN ответил на вопрос о вредных привычках

Недавно певец решил изменить свой образ жизни

32-летний Ярослав Дронов, ставший главной заменой на сцене улетевшим из России звездам, рассказал, что не так давно решил всерьез пересмотреть свой образ жизни в положительную для организма сторону. Ныне SHAMAN в принципе не ест сладкое – и с удовольствием отмечает, что это дается ему довольно легко.

Весь секрет в том, что SHAMAN не идет ни на какие жертвы: исполнитель все делает по собственному желанию. А к спиртному же совершенно спокоен. Пьет исключительно воду – много и часто.

"Предпочитаю теплую воду градусов 60 – это очень полезно", – признался певец.

Ныне у главного певца страны весьма загруженный график. Не было времени даже отпраздновать годовщину свадьбы. Отметили с супругой, что называется, на расстоянии.

Семья к отсутствию певца отнеслась с пониманием. От родных Ярослав получает настоящую поддержку, за что им весьма признателен. И никто не обижается, если вдруг он пропускает семейные торжества.

А ранее музыкальный критик Павел Рудченко объяснил популярность SHAMAN на российской сцене.