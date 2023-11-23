"Государственный уровень": продюсер объяснил бешеную популярность SHAMAN

Певец обскакал по "народности" Расторгуева в недавнем рейтинге

Российский исполнитель SHAMAN обогнал по популярности солиста "Любэ" Николая Расторгуева. По словам музыкального критика Павла Рудченко, ныне Ярослав Дронов, которому на днях исполнилось 32 года, звучит "из каждого утюга". Впрочем, репертуар у обоих отличается. Николай Расторгуев с его есенинским репертуаром – это про необъятную Россию и ее природу. А вот Дронов – про эмоции.

За какие-то пару лет SHAMAN умудрился выйти на общенародный уровень – теперь он выступает на главных фестивалях страны.

"Его сейчас очень поддерживают, в том числе на государственном уровне, круто вошел в молодежь. Его песни – все касаются сегодняшних патриотических настроений", – объяснил музыкальный критик невероятную популярность Дронова.

По итогам рейтинга ВЦИОМ фронтмен "Любэ" расположился на втором месте по популярности среди российских исполнителей после Ярослава. В списке также оказались Юлия Чичерина с Григорием Лепсом. Сам лидер списка набрал 28% голосов.

При этом 37 процентов опрашиваемых не смогли назвать наиболее популярного исполнителя. 27% выразили уверенность, что артисты должны публично выражать собственную политическую позицию.

Кстати, у девяти процентов россиян SHAMAN вызвал чувство стыда.