День рождения на сцене: SHAMANу - 32

День рождения на сцене: SHAMANу - 32
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com
Певец намерен дать несколько концертов в честь своего дня рождения

Ярославу Дронову, которого вся страна знает как SHAMANа, сегодня исполнилось 32 года. В одном из телеграм-каналов его поздравили набором открыток с цитатами из лучших хитов исполнителя. Какие-то празднования певец не намерен устраивать, предпочитая отдохнуть после концерта, поскольку график очень плотный и выматывает почище гуляний. Но для фанатов артист решил устроить яркий и запоминающийся праздник.

Поклонники не уступили кумиру в щедрости и тоже сделали подарок. В телеграм-чате фан-клуба певца они устроили сбор денег, которые решили передать Дронову для военных медиков. Собрать удалось 724 тысячи рублей, которые вручили артисту перед началом концерта в БКЗ "Октябрьский". SHAMAN сделал красивый жест и предложил "докрутить до красивой суммы", добавив еще триста тысяч. Кроме того, фанаты подарили ему брошюрку с переводом его песен на итальянский и отзывами, собранными в Италии. Обладатель титула певца года явно был тронут.

"Ну вот у какого еще артиста такой фан-клуб", – смущенно улыбнулся артист.

Напомним, SHAMAN, вне сцены известный под именем Ярослав Дронов, занимался музыкой с детства. Но только недавно он стал по-настоящему знаменитым и начал собирать большие площадки. Сейчас он плотно закрепился в когорте топовых звезд и билеты на его выступления разлетаются как горячие пирожки, несмотря на ценник. Лучшими хитами Дронова считаются "Встанем" и "Я русский".

Ранее мы писали, что в браке Ярослава Дронова и его супруги Елены есть проблемы, о которых поведал сам певец.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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