Несчастный случай: SHAMAN нашли на глубине реки

Спасти его удалось случайно

Сейчас знаменитый артист Ярослав Дронов находится на пике популярности. Россияне его обожают и скупают билеты на концерты звезды. Но радовать своим творчеством вместо него народ мог какой-то другой кумир миллионов, если бы не счастливый случай, который произошел с SHAMAN в детстве.

Несколько лет назад в интервью он рассказывал, что подростком отправился с отцом рыбачить на Дон. Ему было 12 лет, и ловля рыбы его интересовала меньше, чем исследование побережья.

В какой-то момент молодой Ярослав подошел к перекату, встав на скользкие камни. Тогда и произошел несчастный случай – удержать равновесие он не смог и рухнул прямо в воду. Течение было сильным, и SHAMAN унесло далеко. Выбраться самостоятельно он не смог. Повезло, что на глубине реки его нашел родитель.

"Отец, когда увидел происходящее, отбросил удочку, ринулся на помощь и спас мне жизнь", – вспоминал певец.

После этого артист прошел выдающийся путь от простого парня до всероссийской звезды. Его песни знают по всей стране, а публика невероятно уважает и любит Дронова.

Ранее продюсер объяснил, в чем заключается секрет бешенной популярности SHAMAN.