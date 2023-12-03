SHAMAN ответил, с кем никогда не станет выходить на сцену

SHAMAN ответил, с кем никогда не станет выходить на сцену
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Исполнитель рассказал о своих главных принципах

32-летний SHAMAN вовсе не скрывает, что воспитывает дочь Варвару, рожденную в первом браке. Исполнитель обожает дочку и радуется ее каждому успеху. Однако старается оградить от публики.

Более того, Ярослав Дронов не желает, чтобы дочь выходила вместе с ним на сцену. Хотя на таких крупных концертных площадках, как "Крокус", "Газпром Арена" тот выступал перед публикой вместе с отцом. А на кремлевскую сцену вышла мама артиста.

Что касается дочери и жены, то их SHAMAN выводить перед публикой не намерен. Будет и дальше "сохранять в тени" свою семью, чтобы не допускать ажиотажа.

Да и Варвары занятий хватает – занимается и рисованием, и учится играть на фортепиано, и ходит на танцы. И, конечно, поет.

Ранее, кстати, разгорелся скандал после присвоения Ярославу звания есаула во Всевеликом войске Донском. Медиа опубликовали фотографию документа. Сам SHAMAN оставил новость без комментариев, а вот местные казаки возмутились такому поступку – присвоили такой чин просто так. А затем оказалось, что SHAMAN никаким есаулом так и не стал. "Казачья сотня" утверждает, что не присваивала такой чин музыканту.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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