Еще не дорос: Успенская отказалась считать SHAMAN легендой

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Любовь Успенская за кулисами "Золотого граммофона" назвала себя легендой отечественной эстрады с большой буквы. А на вопрос о том, считает ли SHAMAN соответствующим ее уровню, сообщила, что молодому исполнителю предстоит еще только дорасти до такого звания – и на это уйдут годы и десятилетия.
Успенская напомнила, что Ярослав только переживает подъем своей карьеры. А для легенд этот вопрос измеряется в десятках лет. Когда у молодого SHAMAN будет такой же послужной возраст выступлений на сцене, тогда Любовь и готова поговорить. На таком уровне артист уже является народным.
Кстати, Успенская сама впервые за карьеру получила "Золотой граммофон". И пожелала, чтобы на ее месте однажды оказалась дочка, обладающая талантом. А самая большая награда для артиста, считает Любовь – народная любовь. Признание публики и отличает настоящего артиста от остальных.
А недавно выяснилось, что под схожим с SHAMAN творческим псевдонимом на сцене выступает внук украинской исполнительницы Софии Ротару. Анатолий, он же SHMN, даже имеет подписанные контракты с западными лейблами, и у его песен уже имеется радиоротация.
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