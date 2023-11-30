Еще не дорос: Успенская отказалась считать SHAMAN легендой

Исполнительница заявила, что до такого уровня молодому певцу нужны десятилетия

Любовь Успенская за кулисами "Золотого граммофона" назвала себя легендой отечественной эстрады с большой буквы. А на вопрос о том, считает ли SHAMAN соответствующим ее уровню, сообщила, что молодому исполнителю предстоит еще только дорасти до такого звания – и на это уйдут годы и десятилетия.

Успенская напомнила, что Ярослав только переживает подъем своей карьеры. А для легенд этот вопрос измеряется в десятках лет. Когда у молодого SHAMAN будет такой же послужной возраст выступлений на сцене, тогда Любовь и готова поговорить. На таком уровне артист уже является народным.

Кстати, Успенская сама впервые за карьеру получила "Золотой граммофон". И пожелала, чтобы на ее месте однажды оказалась дочка, обладающая талантом. А самая большая награда для артиста, считает Любовь – народная любовь. Признание публики и отличает настоящего артиста от остальных.

А недавно выяснилось, что под схожим с SHAMAN творческим псевдонимом на сцене выступает внук украинской исполнительницы Софии Ротару. Анатолий, он же SHMN, даже имеет подписанные контракты с западными лейблами, и у его песен уже имеется радиоротация.