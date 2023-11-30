Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему все

Парень многим обязан своей богатой бабушке

Украинка София Ротару с февраля прошлого года прервала все связи с Россией. Знаменитость стала вести затворнический образ жизни, лишь изредка публикуя немногословные записи в соцсетях. Артистка переживает за происходящее в родной стране, но и категорически отрекаться от соседей громкими заявлениями не спешит.

Недавно СМИ узнали, что на фоне происходящего Ротару вывезла из Украины любимого внука – Анатолия Евдокименко, которому в этом году исполнилось 29 лет. За это знаменитость отдала солидную сумму, и сейчас за границей она оплачивает наследнику буквально все.

Евдокименко в Штатах пытается развивать свою музыкальную карьеру. Оказалось, что внук Ротару выступает под творческим псевдонимом SHMN, или проще говоря Шаман. О подражании российскому SHAMAN речи не идет – такое имя Анатолий выбрал в 2017 году, когда Ярослав Дронов его еще не носил.

Наследник "Хуторянки" даже сумел подписать контракты с заграничными лейблами, записывал дуэты с украинскими и американскими артистами, а также его песни проигрывали на радиостанциях. Прославиться он хотел и в России – его песни до сих пор доступны в Сети.

Однако даже после побега из Украины и начала конфликта в стране "Шаман" от этой идеи не отказался. Например, в 2023 он опубликовал на российской платформе свою новую песню, производство которой вполне могла оплатить ему любимая и заботливая бабушка.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/27210526/track/116998809'>Amadeus</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4913554'>SHMN</a> на Яндекс Музыке

Ранее стало известно, что Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов.