Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов

Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Богатые россияне готовы выложить кругленькую сумму за концерт исполнительницы хита "Горная лаванда"

Недавно стало известно, что состоятельные обитатели Рублевки и иных солидных мест обитания столицы вовсе не готовы заказывать выступление примадонны, особенно за установленный ценник в 46 миллионов рублей. Эта сумма даже для олигархов оказалась чрезмерной. Зато потратиться на исполнительницу хита "Хуторянка" они готовы по-прежнему.

Спрос на участие Софии Ротару в корпоративах и сейчас высок, очень многие желали бы поднять новогодний тост под песни этой исполнительницы. Звезду пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов, но, к сожалению, ситуация сложилась так, что выступить в России она сейчас не может. Концертные организаторы предлагают заменить ее на какую-нибудь другую звезду.

Экс-директор Ротару Сергей Лавров тоже подтвердил, что и в этом году певица в Россию не приедет.

"София Михайловна не приезжала в Россию, когда на Украине объявляли военное положение. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году ее снова не будет", – отметил Лавров.

Два года подряд Ротару уже пропускает новогодний "чес" и почти не работает. Раньше она зарабатывала весьма солидные деньги на частных праздниках, прося за выступление от ста тысяч евро. В среднем певица появлялась на сцене около пяти раз. После февральских событий прошлого года она почти не работает и живет на то, что скопила раньше.

Ранее мы писали, что Митя Фомин назвал Софию Ротару мастерицей пения под фонограмму, объяснив, что артистка умеет попадать в песню идеально и никто не догадается, что она поет под "плюс".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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