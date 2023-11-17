Что ждет отель Ротару в Ялте: власти Крыма обратились к певице

В республиканском парламенте утверждают, что певица не принесла никакой пользы для региона и его жителей

Сейчас 76-летняя эстрадная певица София Ротару нечасто выходит на связь с поклонниками и ведет довольно-таки затворнический образ жизни. В 2022 году она находилась в Украине, а спустя полгода от продюсера Леонида Дзюника поступила информация о том, что артистка перебралась в Штаты. Украинская пресса между тем продолжала утверждать, что Ротару не уезжала из Украины.

Так или иначе, артистка уехала, оставив в Ялте солидное имущество в виде роскошного бутик-отеля "Вилла София". Предвидя угрозу своей недвижимости, она переписала ее на сына. Он попытался продать виллу, но спрос на такие апартаменты за 30 млн евро был невелик. И это немудрено: артистка создавала виллу исключительно по своему вкусу, забыв про такие значимые удобства, как отдельный въезд, бассейн и территория.

Теперь же в крымском парламенте задумываются о национализации отеля. Чиновники считают, что Ротару не может считаться крымчанкой лишь оттого, что здесь у нее была недвижимость.

"Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно", – выразил свое мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Ротару закатила истерику в летящем из Киева самолете.