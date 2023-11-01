Улетевшая из Украины внучка Ротару взвыла из-за неудач в США

И на людей, которых обвиняет в скупости

22-летняя Софья Евдокименко, приходящаяся внучкой Софии Ротару, проживает в Штатах уже несколько лет. Девушка реализовать себя в модельном бизнесе – однако терпит неудачи, о которых поведала откровенно в социальных сетях.

Софья признается, что испытывает как взлеты, так и "самые низкие падения". А больше всего разочаровали люди, с которыми красотке пришлось работать – весьма скупые и неспособные на щедрость. Таких Евдокимено на дух не переносит.

"Если вы скупы на деньги, вы скупы на чувства и так далее", – написала 22-летняя внучка Ротару в социальных сетях, заявив, что поистине прекрасен тот, кто пытается сделать жизнь других лучше.

Слова Софьи вызвали неподдельное удивление у многих подписчиков – учитывая ее романтическую связь с весьма состоятельным персонажем, 33-летним IT-бизнесменом Денисом Ждановым, жалобы на скупость сложно понять. А ведь Денис входит в список миллионеров Forbes.

Встреча с Денисом случилась в Нью-Йорке. Разработчик приложений возил внучку Ротару по дорогостоящим курортам и ресторанам соответствующего класса. Увидев, что теперь на пальце Софьи красуется кольцо с огромным бриллиантом, которым можно проломить стену, публика сразу заговорила о романе пары.

Впрочем, пару месяцев назад Евдокименко вовсе не жаловалась на жизнь и вовсю демонстрировала лакшери.