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Внук известной украинской и советской исполнительницы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, по всей видимости, сумел бежать из родной страны – в социальных сетях он теперь выкладываект фотографии с видами Парижа.
Мужчина публикует вид на центр столицы Франции – самые узнаваемые туристические места. От комментариев внук Софии воздержался.
Не так давно внука звезды советской и украинской эстрады задержали на украинско-молдавской границе. Инцидент произошел весной 2022 года. По некоторой информации, пограничники задержали группу из девяти лиц, которые в незаконном порядке пытались пересечь границу через реку. Позднее средства массовой информации опознали в одном и задержанных Руслана и Анатолия Евдокименко – сына и внука певицы.
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