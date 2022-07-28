Молодого человека увидели в Париже

Внук известной украинской и советской исполнительницы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, по всей видимости, сумел бежать из родной страны – в социальных сетях он теперь выкладываект фотографии с видами Парижа.

Мужчина публикует вид на центр столицы Франции – самые узнаваемые туристические места. От комментариев внук Софии воздержался.

Не так давно внука звезды советской и украинской эстрады задержали на украинско-молдавской границе. Инцидент произошел весной 2022 года. По некоторой информации, пограничники задержали группу из девяти лиц, которые в незаконном порядке пытались пересечь границу через реку. Позднее средства массовой информации опознали в одном и задержанных Руслана и Анатолия Евдокименко – сына и внука певицы.