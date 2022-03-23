Пойманный на границе у Молдавии внук Ротару объявился в соцсетях

Пойманный на границе у Молдавии внук Ротару объявился в соцсетях
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Молодой человек теперь красуется в модной одежде вместо солдатских берцев

Анатолий Евдокименко, внук звездной исполнительницы Софии Ротару, объявился, судя по снимкам, в социальных сетях после скандальной и тревожной истории с попыткой бегства в Молдавию. Теперь молодой человек вернулся к прежней жизни – по некоторым данным, никакое бегство ему не угрожает.

Кажется, Софии Михайловне удалось привлечь свои связи и задействовать все рычаги, чтобы с семьей обошлось – ведь в начале марта ее внука и сына задержали правоохранительные органы Украины. Оба пытались избежать всеобщей мобилизации, объявленной киевскими властями. Оказалось недавно, что Анатолий Евдокименко жив и здоров – красуется теперь в стильном пальто вместо солдатской униформы. А ведь Анатолию грозило до пяти лет лишения свободы в родной стране после задержания.

Напомним, 7 марта правоохранительные органы Украины задержали на границе с Молдавией группу из нескольких человек. В числе задержанных оказались родственники Ротару – сын Руслан и внук Анатолий. Обоих поймали в Могилев-Подольском. Было непонятно, как распорядится официальный Киев. Сама певица воздержалась от комментариев.

Руслан Евдокименко – единственный сын исполнительницы. Он воспитывает сына Анатолия с дочкой Софией, названной в честь его знаменитой матери. Долгое время – все детство – скучал по матери, пока та была на гастролях. Неизвестно, удалось ли его вызволить вместе с Анатолием.

Ранее мы рассказывали о многомиллионной недвижимости, которой владеет София Михайловна на территории Российской Федерации – хотя сама проживает на Украине всю свою жизнь.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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