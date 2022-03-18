Певица накупила жилья на три миллиарда рублей

София Ротару заработала огромные деньги на своих выступлениях. Так, стоимость ее гонорара в России в среднем составила 50 тысяч долларов. Такая прибыль позволила певице приобрести недвижимость в общей сумме на три миллиарда рублей как на Украине, так и в России.

У артистки есть четырехкомнатная квартира в центре украинской столицы. Сама Ротару при этом живет в особняке в элитном поселке под Киевом, который сравнивают с российской Рублевкой. Вместе с ней поселились сын и невестка. Во владениях певицы 20 соток земли, где расположен дом в три этажа площадью 120 кв. м., еще одна постройка для гостей и различные сооружения для отдыха.

Ротару обзавелась имуществом и в России. У певицы есть квартира в элитном доме Москвы, а также дом и гостиница в Ялте. Ранее в распоряжении артистки была еще одна квартира в Крыму, однако ее удалось продать. А вот отель закрыт с 2019 года, и желающих его приобрести не нашлось из-за космической цены. Ротару пыталась продать гостиницу за 25 миллионов евро, потом за 22, а еще позже за 20, но покупатели так и не откликнулись.

Напомним, что когда началась спецоперация России на Украине, певица высказалась по поводу происходящих событий. Она заявила, что у нее "трясутся руки" из-за жестоких боев.