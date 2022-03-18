Известный продюсер раскрыл правду о счетах певца за границей

Григорий Лепс лишился огромной суммы денег, которая хранилась на его зарубежных счетах. Об этом сообщил музыкальный продюсер Кирилл Чибисов. По его словам, певец потерял доступ к средствам, которые лежали в банках Америки и Лондона. Из-за санкций Лепс не может ни выехать туда, ни забрать свои деньги иными способами. Между тем, на заграничных счетах у певца располагаются огромные суммы: он потерял более 20 миллионов долларов.

" Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет", – подытожил Кирилл Чибисов.

Исполнитель всеми любимых хитов не может попасть в Великобританию даже в туристических целях. Лепс жаловался, что подавал документы на визу несколько раз, и каждый раз ему отказывали в ее получении, не объясняя причин.

В Америке же с Лепсом давно не хотят иметь дел. Еще в 2013 году его фамилия попала в местный "черный список", и с тех пор страна не имеет с ним никаких деловых контактов.

Стоит отметить, что потеря даже такой крупной суммы денег не оставит певца банкротом. Лепс является одним из самых высокооплачиваемых исполнителей российской эстрады. За свое выступление артист берет около 120 тысяч евро.

Ранее Кирилл Чибисов рассказал о том, что певица Лобода сменила гражданство и получила паспорт Мальты. Исполнительница спустя время отреагировала на заявление продюсера и сообщила, что верна родной стране. В качестве доказательства звезда показала корочку украинского паспорта.