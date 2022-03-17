"Просто слухи": продюсер подтвердила слова Якубовича про "Поле чудес"

"Просто слухи": продюсер подтвердила слова Якубовича про "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба передачи - решенное дело

Наконец стало известно, какова дальнейшая судьба популярнейшего шоу "Поле чудес". Последние несколько дней в Сети ходили множественные слухи о том, что проект ждет верная смерть. Поклонники горюют, ведь миллионы людей – целые поколения – не могут себе представить пятничный вечер без "Поле чудес".

О непростом положении народной программы начали говорить на фоне антироссийских санкций. Причина понятна: шоу является аналогом "Колеса фортуны", которая транслируется на американском телевидении. Телеигра, по ряду данных, может закрыться в один прекрасный момент (либо же у шоу откажутся продлевать лицензию).

Позднее сам Леонид Аркадьевич развеял опасения, заявив, что все права передали российской "Поле ТВ" – то есть проблем быть недолжно. А немного позже высказалась продюсер капитал-шоу Лариса Кривцова, заявившая, что поклонникам опасаться нечего. Новые выпуски будут.

"Это просто слухи. Программа будет снимать и показываться", – высказалась телепродюсер.

Напомним, санкционная волна, хлынувшая на Россию после объявления политического руководства страны о специальной операции на Украине и в Донбассе, вызвала бурную реакцию со стороны Соединенных Штатов и Европы. После этого коллективный Запад начал наносить удары по экономике Российской Федерации. Изменения, однако, не обошли стороной и отечественное телевидение.

Сам Якубович успокоил зрителей, заявив, что в такое время слухам точно верить не стоит – несколько лет назад в Сети кто-то высказался о том, что бессменного ведущего капитал-шоу нет в живых, начали даже высказываться по поводу организации похорон шоумена. 

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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