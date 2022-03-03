Ведущий сам приелся начальству своим юмором, считает звезда

Шоумен Иван Ургант, вероятнее всего, не вернется на Первый канал. Хотя руководство утверждает обратное и ограничивается лаконичным "это все временно", звезды шепчутся, что с ведущим распрощались уже навсегда. Пару дней назад об этом заявила Ксения Собчак, рассказавшая, что коллега хотел выйти в эфир с парой слов по ситуации на Украине, однако столкнулся с отказом.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев же считает, что дело вовсе не в политике – Иван давно попал в опалу на Первом канале, так как рейтинги его шоу последние годы проседали. Зрителям наскучили "однотипные и несмешные шутки", плюс редакторы "Вечернего Урганта" зачем-то стали приглашать гостей из сбитых летчиков.

"В последнее время программа скорее была имиджевой для Первого канала, нежели форматообразующей", – уверен Солнцев.

Гогену как-то позвонили продюсеры Урганта с предложением пойти на передачу, однако тот отказался – мол, не собирается потешать публику, потому что уважает себя.

Солнцев признался, что желала выступить в "Вечернем Урганте" в качестве гостя его супруга, Екатерина Терешкович. Женщине всегда нравилась профессиональная подача Ивана, однако без звездного и эпатажного мужа брать ее на программу отказались.

"Вовремя его убрали. Еще пару лет – карьеру его спасали бы только веселящие газы", – не унимается Солнцев.

В связи с проведением спецоперации на Украине российское федеральное телевидение изменило сетку вещания – упор теперь делается на общественно-политические программы. Из Первого канала, к примеру, решили по выходным не показывать КВН и "Две звезды".