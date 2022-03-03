"Вовремя убрали": Солнцев объяснил уход Урганта с Первого канала

"Вовремя убрали": Солнцев объяснил уход Урганта с Первого канала
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ведущий сам приелся начальству своим юмором, считает звезда

Шоумен Иван Ургант, вероятнее всего, не вернется на Первый канал. Хотя руководство утверждает обратное и ограничивается лаконичным "это все временно", звезды шепчутся, что с ведущим распрощались уже навсегда. Пару дней назад об этом заявила Ксения Собчак, рассказавшая, что коллега хотел выйти в эфир с парой слов по ситуации на Украине, однако столкнулся с отказом.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев же считает, что дело вовсе не в политике – Иван давно попал в опалу на Первом канале, так как рейтинги его шоу последние годы проседали. Зрителям наскучили "однотипные и несмешные шутки", плюс редакторы "Вечернего Урганта" зачем-то стали приглашать гостей из сбитых летчиков.

"В последнее время программа скорее была имиджевой для Первого канала, нежели форматообразующей", – уверен Солнцев.

Гогену как-то позвонили продюсеры Урганта с предложением пойти на передачу, однако тот отказался – мол, не собирается потешать публику, потому что уважает себя. 

Солнцев признался, что желала выступить в "Вечернем Урганте" в качестве гостя его супруга, Екатерина Терешкович. Женщине всегда нравилась профессиональная подача Ивана, однако без звездного и эпатажного мужа брать ее на программу отказались. 

"Вовремя его убрали. Еще пару лет – карьеру его спасали бы только веселящие газы", – не унимается Солнцев.

В связи с проведением спецоперации на Украине российское федеральное телевидение изменило сетку вещания – упор теперь делается на общественно-политические программы. Из Первого канала, к примеру, решили по выходным не показывать КВН и "Две звезды".

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей