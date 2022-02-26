Сразу несколько передач убрали из эфира Первого канала и "России 1"

Сразу несколько передач убрали из эфира Первого канала и "России 1"
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
По телевизору покажут только общественно-политические программы

Из федеральных телеканалов "уходят" в выходные дни все программы с развлекательным контентом. Речь, прежде всего, идет о "России 1" и Первом канале. Меняется сетка вещания в связи с событиями на Украине.

В Первом канале сообщили, что в субботу и воскресенье не выйдут в эфир популярные телепередачи – "Кто хочет стать миллионером", "Точь-в-точь", "Две звезды. Отцы и дети", а также "Клуб веселых и находчивых" с остальными популярными у телезрителей передачами. Вместо этого по телевизору будут крутить программы с общественно-политическим уклоном.

Что касается "России 1", то зрители могут посмотреть "Воскресный вечер" с Соловьевым, а вот полюбившееся зрителям шоу "Танцы со звездами" не выйдет в эфир.

Исключатся из сетки вещания Первого канала и юмористический проект "Вечерний Ургант" с его бессменным ведущим Иваном Ургантом. 24 февраля шоу не было показано. Не вышел "Вечерний Ургант" и сутки спустя, в пятницу. Пользователи социальных сетей и поклонники Урганта предположили, что руководство Первого канала решило разорвать контракт с шоуменом. До этого, кстати, телеведущий высказался против специальной операции российской армии в Донбассе.

Пресс-служба "Первого" позднее заявила, что в связи с общественно-политической ситуацией выход новых выпусков телепрограммы отменен, а Ургант по-прежнему на канале. Однако что конкретно сейчас делает популярный шоумен, неизвестно. На сайте Первого канала последний выпуск Вечернего Урганта датируется 21 февраля.

Ранее мы рассказывали, что в Соединенных Штатах отменили концерты российских звезд.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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