Руководство телеканала ответило на слухи об уходе Ивана Урганта

На протяжении многих лет Иван Ургант является ведущим популярного шоу Первого канала "Вечерний Ургант".



Зрители привыкли к ежевечернему эфиру юмористического проекта, поэтому сразу обратили внимание на то, что шоу не показали в четверг, 24 февраля. Отмечается, что в телепрограмме на пятницу шоу также отсутствует.

Пользователи Сети предположили, что телеканал расторг контракт со знаменитостью. Ранее публика очень остро отреагировала на высказывание Урганта против специальной операции российских военных на территории ЛДНР.

"Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ", – написал он на своей странице в Instagram.

В пресс-службе Первого канала ответили на сообщения о возможном увольнении телеведущего Ивана Урганта. Руководство компании заявило, что новые выпуски программы не выходят из-за общественно-политической ситуации. Отмечается, что телеведущий продолжает работать на телеканале.

Ранее Иван Ургант назвал Владимира Зеленского идеальным кандидатом на роль ведущего КВН. Ведущий юмористической телеигры Александр Масляков перенес коронавирус и проходит реабилитацию, поэтому не может присутствовать на съемках нового сезона.

По словам Урганта, на время отсутствия Маслякова ведущим КВН должен стать Зеленский, так как он долго был участником телеигры и знает все ее тонкости.