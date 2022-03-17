В Сети давно ходят слухи о закрытии легендарного шоу

За последние несколько недель из-за санкций с российского рынка ушло огромное количество производителей и инвесторов. В связи с этим в Сети уже давно участились слухи о том, что передача "Поле чудес" скоро закроется.

Дело в том, что шоу является аналогом американского "Wheel Of Fortune". Несмотря на то, что формат адаптирован, передача выпускается по иностранной лицензии. О судьбе легендарного шоу, которое держится в эфире с 1990 года, рассказал ее ведущий Леонид Якубович. Он сообщил, что передача продолжит радовать зрителей на российских экранах.

Телеведущий заявил, что лицензию шоу передали в управление новой телекомпании "Поле ТВ". Теперь производством "Поле чудес" заниматься будет она, а значит, для передачи ничего не изменилось.

Якубович также призвал поклонников не верить слухам. Он напомнил, что пять лет назад в Сети объявили о его смерти и даже назначили дату и место похорон. В связи с этим ведущий подытожил, что не стоит воспринимать любую информацию за чистую монету.

Напомним, что зрители волнуются и за судьбу шоу "Голос", которое также является адаптацией зарубежного проекта. Ранее передача уже переживала кризисный период в связи со смертью Александра Градского, который был одним из наставников.