Якубович раскрыл правду о дальнейшей судьбе "Поле чудес"

Якубович раскрыл правду о дальнейшей судьбе "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Сети давно ходят слухи о закрытии легендарного шоу

За последние несколько недель из-за санкций с российского рынка ушло огромное количество производителей и инвесторов. В связи с этим в Сети уже давно участились слухи о том, что передача "Поле чудес" скоро закроется. 

Дело в том, что шоу является аналогом американского "Wheel Of Fortune". Несмотря на то, что формат адаптирован, передача выпускается по иностранной лицензии. О судьбе легендарного шоу, которое держится в эфире с 1990 года, рассказал ее ведущий Леонид Якубович. Он сообщил, что передача продолжит радовать зрителей на российских экранах. 

Телеведущий заявил, что лицензию шоу передали в управление новой телекомпании "Поле ТВ". Теперь производством "Поле чудес" заниматься будет она, а значит, для передачи ничего не изменилось. 

Якубович также призвал поклонников не верить слухам. Он напомнил, что пять лет назад в Сети объявили о его смерти и даже назначили дату и место похорон. В связи с этим ведущий подытожил, что не стоит воспринимать любую информацию за чистую монету. 

Напомним, что зрители волнуются и за судьбу шоу "Голос", которое также является адаптацией зарубежного проекта. Ранее передача уже переживала кризисный период в связи со смертью Александра Градского, который был одним из наставников. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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