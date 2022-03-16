Скончался актер из "О чем говорят мужчины"

Скончался актер из "О чем говорят мужчины"
Фото: pixabay.com
О причинах смерти не сообщается

Популярный российский актер театра и кино Евгений Сытый (Костюков) ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом стало известно сегодня, 16 марта.

Новость о смерти знаменитости поступила в средства массовой информации от представителей МХТ имени Чехова, где работал Сытый. Однако в театральном учреждении не стали уточнять обстоятельства смерти, равно как и не обозначили причин летального исхода артиста.

О смерти Сытого высказался кинорежиссер, сценарист Александр Молочников. Он не стал указывать причины смерти коллеги, однако уточнил, что последние годы Евгений боролся с болезнью. Возлюбленный Екатерины Варнавы заявил, что узнал о смерти Сытого всего спустя полчаса. Сытый страдал онкологическим заболеванием, указал Молочников. Врачам удалось на какое-то время продлить жизнь мужчине, однако тот все равно скончался.

Режиссер признался, что не в силах подробно рассказать о своем друге – на некролог он сейчас не способен из-за подавленного смертью актера состояния. Однако заявил, что ушедший из жизни Евгений был крайне яркой и уникальной личностью, пишет "Daily Афиша", ссылаясь на пост режиссера в Facebook (заблокирован на территории РФ решением Роскомнадзора).

Сытый начал карьеру еще с выступления в Клубе веселых и находчивых, где выступал еще в юные годы. Начинал театральную карьеру в "Ложе", основанной Евгением Гришковцом. А последние несколько лет выступал в МХТ имени Чехова. Успел сняться в десятках популярных кинофильмов и телесериалов.

Днем ранее мы сообщали о смерти популярного советского и российского актера, писателя Игоря Класса. Он умер на 83-м году жизни. В Союзе кинематографистов России, где сообщили о потере, не стали указывать причины и обстоятельства. В начале марте организация собиралась устроить вечерний мастер-класс для артистов с привлечением самого актера, однако не стала проводить мероприятие из-за неважного состояния мэтра.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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