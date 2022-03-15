Звезда "Пиратов XX века" скончался в 82 года

Звезда "Пиратов XX века" скончался в 82 года
Игорь Класс. Кадр из фильма "Пираты XX века"
О причинах смерти не сообщается

Известный советский и российский артист, писатель Игорь Класс умер в возрасте 82 лет. Заслуженного деятеля искусств не стало 13 марта, о чем сообщили недавно в пресс-службе Союза кинематографистов России. О причинах смерти актера не сообщается.

Класс – уроженец Одессы. В 1965 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Театральный дебют молодого таланта состоялся уже в его выпускной год – сыграл железного Феликса в кинокартине Николая Розанцева  "Заговор послов". После этого плотно вошел в работу и стал постоянно сниматься в кино. Из последних наиболее значимых картин – "Завещание Ленина", за роль в которой артиста номинировали на премию "Золотой Орел", уточняет МИР24.

Класс также запомнился массовому зрителю как исполнитель роли антагонистов в кинофильмах. Так, в картине "Пираты XX века" он воплотил роль пирата Швейгерта. А в "Палаче" сыграл криминального авторитета по фамилии Капустин.

Как отметили в пресс-службе Союза кинематографистов России, в начале марта организация планировала устроить вечер с Классом, однако по причине болезни мэтра мероприятие решили не проводить.

О церемонии прощания не говорится. Неизвестно, какая болезнь привела Класса к смерти.

Ранее "Утро" сообщало о кончине популярной шансонье Анны Жуковой – тело исполнительницы обранужили в одной из столичных квартир. Анну нашел мертвой ее сын, когда решил наведаться к матери в гости. Известно, что артистке было всего 60 лет. Прибывшая бригада медиков зафиксировала, что тело пролежало в квартире двое суток, следы насильственной смерти отсутствовали.

Источник: Союз кинематографистов России ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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