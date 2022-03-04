Тело пролежало в квартире два дня: в Москве умерла известная певица

Тело пролежало в квартире два дня: в Москве умерла известная певица
Фото: pixabay.com
Усопшую 60-летнюю исполнительницу обнаружил сын

Российскую певицу-шансонье Анну Жукову нашли мертвой в собственной квартире в Москве. Тело обнаружил сын исполнительницы, который приехал к ней в гости. Женщине было 60 лет. 

На место происшествия сразу же прибыли медики. Они зафиксировали, что артистка скончалась два дня назад, передает "Общественная служба новостей". При этом никаких следов насильственной гибели обнаружено не было. 

Тело Анны Жуковой сейчас направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, сообщает интернет-издание "МИР24". По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Проверкой по факту найденного тела исполнительницы начали заниматься правоохранительные органы. 

Анна Жукова исполняла песни в жанре шансона. У нее было несколько сольных альбомов,  а ее композиции участвовали в различных конкурсах. Помимо музыкальной деятельности, Жукова занималась журналистикой. 

Ранее стало известно о смерти актера кино и дубляжа Сергея Дьячкова. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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