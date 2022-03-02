Умер знаменитый артист из "Бригады"

Умер знаменитый артист из "Бригады"
Кадр из сериала "Бригада" (2002)
Актеру было 56 лет

Стало известно о смерти актера Андрея Нагорнова, сыгравшего в таких известных фильмах, как "Бригада" и "Антикиллер". О печальной утрате сообщил его друг, актер и телеведущий Евгений Сулес.

Он написал, что Андрея Нагорнова не стало в ночь на 2 марта. Евгений Сулес отметил, что актер был очень хорошим человеком, отцом восьмерых детей и его давним другом. Люди в комментариях под постом с этим известием сразу же начали выражать соболезнования. 

О причинах столь ранней кончины, Андрею Нагорнову было всего 56 лет, пока неизвестно. Дата и место прощания пока также не названы. 

Напомним, что помимо того, что актер исполнял роли в кино, он  работал в театре "Эрмитаж". Среди спектаклей, в которых он играл, такие, как "Зойкина квартира", "Свадьба Кречинского", "Карло – честный авантюрист", "Белая овца" и другие. 

Ранее стало известно о смерти знаменитого русского поэта и песенника Игоря Морозова. Композиции, которые принадлежат руке покойного артиста, постоянно исполняются на концертах военной тематики, поэтому память о нем будет жить очень долго. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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